Названы самые злостные нарушители Мангистау

В департаменте полиции Мангистауской области назвали самых злостных нарушителей 2024 года и предоставили Lada.kz список статей, по которым их штрафовали.

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По данным ведомства, в 2024 году общая сумма штрафов, наложенных на все категории нарушителей, составила 5 336 756 425 тенге.

Из них было взыскано 4 766 144 148 тенге.

Чаще всего несоблюдение требований законодательства в ушедшем году фиксировали среди водителей.

Наибольшее количество нарушений зарегистрировано по статье 601 КоАП РК – Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. Их насчитывается 40 563 факта.

На втором месте – игнорирование требований по пользованию ремнями безопасности и мотошлемами, статья 593 КоАП РК. В регионе таких нарушений зарегистрировано 22 139.

Третьими по численности идут нарушения правил эксплуатации транспортных средств (статья 590 КоАП РК) – 17 093 факта.

На четвертом месте – любители вести беседы по телефону во время вождения транспорта. В 2024 году по соответствующей статье 591 КоАП РК оштрафован 10 621 водитель.

Пятую строчку занимают автомобилисты, проезжавшие на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика – статья 599 КоАП РК. К ответственности привлекли 8 800 водителей.

Несмотря на угрозу уголовного наказания, жители региона все также продолжают садиться за руль нетрезвыми. В прошлом году по статье 608 КоАП РК было оштрафовано 1 016 человек.