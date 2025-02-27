Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 27 февраля

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили Lada.kz данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления 27 февраля.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что 27 февраля планово-предупредительные работы в городе не запланированы, за исключением устранения аварийных ситуаций.

Водоснабжение

Пресс-служба ТОО «МАЭК» предупредила жителей Актау, что сегодня, 27 февраля, с 10.00 до 20.00, в связи со срочными ремонтными работами на ЦУВС-3 будет отключена питьевая вода на верхнюю зону города ( 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 микрорайоны, 16 микрорайон (дома №№ 36, 36/1, 36/2, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 73), 17 микрорайон (дома №№ 1, 21), а также в 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 микрорайонах, Толқын-1, Толқын-2.

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 27 февраля, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

5 микрорайон, без технической воды останутся жители дома №18;

35 микрорайон, питьевую воду отключили в домах №№ 12, 16;

34 микрорайон, отключат питьевую воду в жилых домах №14,16.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 4, 35 микрорайонах.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.