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28.02.2025, 08:39

Весна близко! Какой будет погода в Мангистау в марте

Общество 0 6 699 Алия Шарипова

В мангистауском филиале РГП «Казгидромет» предоставили корреспонденту Lada.kz консультативный прогноз погоды по региону на март.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Средняя за месяц температура воздуха ожидается +4,0..+7,8°С, что выше нормы на 2°(норма: +2,0..+5,8°С).

В начале первой декады ожидается повышение температуры воздуха ночью от -4..-9°С до -4..+1°С, днем от +5..+10°С до +10..+15°С. Затем – понижение температуры воздуха ночью до -9..-14°С, на западе области -5°С, днем до -2..+3°С. В конце декады прогнозируется потепление ночью до 0..+5°С, днем до +6..+11°С.

Во второй декаде синоптики сообщают о колебании температуры воздуха ночью от +3..+8°С до -3..+2°С, днем от +11..+16°С до +5..+10°С, на юге области от +21°С до +14°С.

В третьей декаде предполагается постепенное повышение температуры воздуха ночью до +5..+10°С, днем до +15..+20°С, на юге региона до +24°С. В середине декады – понижение температуры воздуха ночью до -3..+2°С, днем до +5..+10°С. Затем прогнозируется потепление ночью до +2..+7°С, днем до +10..+15°С, на юге области +22°С. В конце декады ожидается понижение температуры воздуха ночью до -2..-7°С, днем до +3..+8°С

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (норма: 11-20 мм).

Дождь ожидается в начале, в середине и в конце месяца, осадки (дождь, снег), туман, гололед – в середине первой декады. Ветер скоростью до 15-20 метров в секунду предполагается часто в течение месяца. Пыльная буря вероятна в начале второй и третьей декадах, - заключили в «Казгидромете».

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