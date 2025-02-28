Аэропорт Актау закрыт до утра: список отмененных рейсов

На официальной странице в Instagram аэропорта Актау появилась информация о задержке 10 рейсов и 3 отменах.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями аэропорт Актау временно закрыт до 08:00 часов 28.02.2025 года по местному времени. В настоящее время задерживаются 10 рейсов, 3 рейса отменены. Просим вас заранее уточнять информацию о статусе ваших рейсов на официальном сайте аэропорта или по телефону справочного бюро:8 (7292) 609755», - говорится в сообщении.