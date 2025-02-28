Какие трассы республиканского и областного значения закрыты в Мангистау

В связи с неблагоприятными погодными условиями введены ограничения на пяти направлениях по трассам республиканского и областного значения, передает Lada.kz со ссылкой на информацию управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области.

фото пресс-службы ДЧС Мангистауской области

В связи с неблагоприятными погодными условиями введены ограничения на движение по следующим направлениям:

Ограничения движения до 10 утра 28 февраля 2025 года введено на автомобильные дороги республиканского значения:

Актау – Курык (13-72 км)

Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау (участок Шетпе – Жетыбай – Актау, 642-786 км)

Ограничение движения продлится до 10:00 28 февраля 2025 года, сообщает ведомство.

С 13 часов дня 27 февраля на неопределенный срок также введены ограничения на движение всех видов транспорта на следующих трассах областного значения:

Актау – Форт-Шевченко (43-132 км)

Актау – Аэропорт (5-29 км)

Актау – Каламкас (до поселка Таушык) (43-89 км)

Водителей просят перед выездом на дальние расстояния учитывать ситуацию на дорогах и соблюдать меры безопасности.

Напомним, сегодня в плену снежной стихии оказались 200 автомобилей.