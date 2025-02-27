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27.02.2025, 15:13

В Актау в снежном плену оказались почти 200 человек

Новости Актау 0 5 446 Ольга Максимова

Мощный буран бушует в Актау. Снегом замело дорогу в аэропорт, где застряли десятки машин. На месте работают спасатели, передает Lada.kz.

На трассе. Скриншот из видео ДЧС МО
На трассе. Скриншот из видео ДЧС МО

Как свидетельствуют кадры на видео, дорога оказалась заметена снегом. Новость о приостановке работы аэропорта застала водителей и пассажиров уже в пути. Десятки автомобилей с людьми оказались в снежной ловушке.

 

 

Фото ДЧС Мангистауской  области

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили, что на этот участок отправили 10 сотрудников и три единицы техники.

«В настоящее время проводятся работы по вызволению автомашин и людей из снежного плена. В безопасное место эвакуировали 198 человек, отогнали 71 автомобиль», - сообщили в ДЧС МО.

Напомним, воздушная гавань Актау из-за погодных условий не принимает и не отправляет рейсы. Также закрыто несколько трасс.

В управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что дорога в аэропорт также закрыта.

«О работе аэропорта и открытии дороги будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.

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