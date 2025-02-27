В Актау в снежном плену оказались почти 200 человек

Мощный буран бушует в Актау. Снегом замело дорогу в аэропорт, где застряли десятки машин. На месте работают спасатели, передает Lada.kz .

На трассе. Скриншот из видео ДЧС МО

Как свидетельствуют кадры на видео, дорога оказалась заметена снегом. Новость о приостановке работы аэропорта застала водителей и пассажиров уже в пути. Десятки автомобилей с людьми оказались в снежной ловушке.

Фото ДЧС Мангистауской области

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили, что на этот участок отправили 10 сотрудников и три единицы техники.

«В настоящее время проводятся работы по вызволению автомашин и людей из снежного плена. В безопасное место эвакуировали 198 человек, отогнали 71 автомобиль», - сообщили в ДЧС МО.

Напомним, воздушная гавань Актау из-за погодных условий не принимает и не отправляет рейсы. Также закрыто несколько трасс.

В управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что дорога в аэропорт также закрыта.