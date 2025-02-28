Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 28 февраля

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили Lada.kz данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления 28 февраля.

Фото: istockphoto.com

Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что 28 февраля планово-предупредительные работы в городе не запланированы, за исключением устранения аварийных ситуаций.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 28 февраля, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

5 микрорайон, без технической воды останутся жители дома №18;

34 микрорайон, отключат питьевую воду в жилых домах №12-19.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 11, 12, 13, 14, 15, 17, 26, 27, 28, 31А микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 30, 32В микрорайонах.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.