Пранк вышел за рамки закона: лжебойцы СОБРа попали на штраф в Актау

В Актау розыгрыш с участием лжебойцов СОБРа обернулся штрафом. Подробности Lada.kz предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото: кадр видео

В Сети появилось видео с молодыми людьми в спецодежде СОБРа, которые проводили задержание одного из гостей в ресторане «El Divino».

В департаменте полиции региона установили, что это был пранк.

На лжебойцов СОБРа составили протоколы по части 1 статьи 675 КоАП РК (Незаконное использование одежды со знаками различия или символикой военной формы).

Спецодежда изъята. С нарушителями проведена профилактическая беседа.

Статья 675 КоАП РК влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (19 660 тенге), на юридических лиц в размере 25 МРП (98 300 тенге), с конфискацией форменной одежды и специального обмундирования.