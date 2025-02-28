Падение глыбы льда на женщину в Актау – правда или фейк?

В социальных сетях среди жителей города распространяется видеозапись, на которой глыба льда с высоты падает на голову женщине. При этом голос за кадром комментирует, что случай зафиксирован в Актау. В Центре общественных коммуникаций, ссылаясь на департамент полиции Мангистауской области, прокомментировали видео, передает Lada.kz .

Фото: Lada.kz

Распространяемое видео прокомменитировалии в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области. В ведомстве проинформировали, что указанный инцидент зарегистрирован не в Актау.

Рассылаемая в социальных сетях информация является фейковой. Полицией проведена проверка, установлено, что случай имел место в другом городе. Мы призываем граждан доверять только официальной, достоверной информации, и предупреждаем об ответственности за распространение ложных данных, - прокомментировали в ведомстве.

Ранее сообщалось о фейке, связанном с работой ЦОНов. Подробнее по ссылке.