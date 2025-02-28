В Мангистау военные моряки отбуксировали застрявшую в снегах колонну автомобилей

Из-за неблагоприятных погодных условий на трассе застряла колонна транспортных средств с пассажирами. Военнослужащие десантно-штурмового батальона морской пехоты Актауского гарнизона вытащили автомобили из снежного заноса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Lada.kz .

Фото предоставили в Актауском гарнизоне

Морские пехотинцы помогли людям, оказавшимся в снежном плену в 20 километрах от Актау. Они отбуксировали автомобили в безопасное место, пассажиров на «КамАЗе» повышенной проходимости доставили в областной центр.

Мы возвращались в пункт постоянной дислокации. На дороге увидели колонну автомобилей, не имевшую возможности двигаться из-за сильной метели. В общей сложности мы отбуксировали восемь легковых машин, автобус и два грузовых микроавтобуса, - рассказал заместитель командира минометной батареи старший лейтенант Айтмухамед Абдимуталип.

Водители и пассажиры поблагодарили морских пехотинцев за неравнодушие и оперативность.

Напомним, ранее в Актау в снежном плену оказались почти 200 человек.