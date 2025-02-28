Автодорогу закроют на несколько месяцев в Актау

В Актау на несколько месяцев перекроют дорогу между 3Б и 21 микрорайонами. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации, передает Lada.kz.
С 3 марта по 1 июня будет перекрыта автодорога между 3Б и 21 микрорайонами. Это связано с реконструкцией магистральных инженерных сетей.
Подрядная организация АО «Алматыинжстрой» просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением ремонтных работ.
Ранее в связи с улучшением погодных условий в регионе было открыто движение по нескольким трассам. Подробнее по ссылке.
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