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28.02.2025, 16:23

В Мангистау выросло число детей с ожирением

Общество 0 755 Гульмира Садырова

В Мангистауской области количество детей с избыточным весом увеличилось на 130 за год. Об этом рассказала Назгул Турганалиева, руководитель отдела контроля и надзора за объектами образования и воспитания регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото с сайта zdravcity.ru
Иллюстративное фото с сайта zdravcity.ru

Основная доля, по словам врача-эпидемиолога, пришлась на возрастную группу от нуля до 14 лет.

В 2023 году зарегистрировано 163 факта ожирения среди детей с рождения до 14 лет, в прошлом году цифра увеличилась на 111, то есть, численность детей с ожирением достигла 274. В возрастной категории 15-17 лет в 2023 году отмечено 44 факта ожирения, в 2024 году показатель достиг 63, увеличившись на 19 случаев. Основная причина ожирения кроется в низкой двигательной активности и неправильном питании, то есть в переедании. И только в двух процентах избыточная масса тела возникает при нарушении обмена веществ, эндокринной патологии, приеме некоторых лекарств в течение длительного времени, а также при наследственном факторе, - отметила Назгуль Турганалиева.

Фото пресс-службы ведомства

По данным спикера, распространённость этой проблемы выше среди мальчиков и городских детей.

Сегодня дети проводят большую часть своего времени, играя в различные игры перед телевизором и компьютером. Кроме того, современные дети увлечены употреблением фастфуда (гамбургеры, жареный картофель, донер, хот-доги), различных сладких газированных напитков. Перечисленные виды пищи являются причиной увеличения веса, низкой физической подвижности и переедания, - подчеркнула врач-эпидемиолог.

Назгуль Турганалиева рекомендует с раннего возраста прививать детям здоровые пищевые привычки, ограничивать потребление сладких напитков и фастфуда, а также поощрять регулярные физические нагрузки.  

Каковы меры профилактики ожирения?

  • Питание четыре-пять раз в день, при частом и незначительном поступлении пищи в организм она переваривается быстрее и легче.
  • Прекратить прием пищи за три-четыре часа до сна.
  • Ограничение потребления жиров продуктов животного происхождения, богатых насыщенными жирными кислотами (сливочное масло, жирное мясо и мясные продукты, животный жир).
  • Уменьшение количества легкоусвояемых углеводов (сахар, сладости, кондитерские изделия).
  • Ограничение количества употребления поваренной соли до двух-трех граммов (одна чайная ложка) в день.
  • Более высокое потребление сырых овощей и фруктов.
  • Ограничение употребления хлеба, особенно белого.
  • Привитие интереса к спорту (плавание, аэробика, подвижные игры, легкая атлетика).

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