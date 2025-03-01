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28.02.2025, 21:15

Почему в Актау педиатров будут замещать семейные врачи

Общество 0 798 Сергей Кораблев

По вопросу обслуживания населения в городской поликлинике №1 обратились жители 7 микрорайона. Разъяснения корреспондент Lada.kz получил у руководителя медучреждения Айгуль Кенжиной.

Фото с сайта msk.ramsaydiagnostics.ru
Фото с сайта msk.ramsaydiagnostics.ru

По словам жителей 7 микрорайона, которые прикреплены к поликлинике №1, ранее их обслуживал педиатр. Теперь же его работу будет выполнять врач общей практики. Как отмечают люди, один из педиатров рассказал, что это произошло из-за сокращения штата. Причина неизвестна.

Педиатр закрыла больничный и в предстоящий понедельник направила к семейному врачу общей практики. Она уже посмотрит и решит, закрывать или продлевать больничный. Что будет с педиатрами? Теперь и детям, и взрослым в одних очередях стоять?, – спрашивают пациенты.

Корреспондент Lada.kz обратился в управление здравоохранения Мангистауской области, где его перенаправили к руководителю Актауской городской поликлиники №1 Айгуль Кенжиной.

Глава медучреждения объяснила, что врач общей практики предполагает наличие широкого спектра базовых знаний по всем направлениям медицины. То есть, специалист может назначать лечение и заниматься профилактикой болезни как у взрослых, так и у детей, что позволяет значительно улучшить качество медицинских услуг. У педиатра и терапевта же узкая специализация.

Если на педиатрическом или терапевтическом приеме основная цель – провести осмотр, собрать анамнез, поставить диагноз и лечить болезни по специализации профиля, то задачей врача общей практики является комплексная оценка состояния здоровья, упор на профилактику и раннюю диагностику болезней любых органов и систем.

Врач, готовый заниматься лечением всех членов семьи, вызывает больше доверия и больше ценится пациентами. Это будущее амбулаторно-поликлинической помощи, - подчеркнула глава медучреждения.

Айгуль Кенжина напомнила, что в поликлинике по-прежнему будет оказываться педиатрическая помощь педиатром-консультантом.

Нехватка молодых специалистов – эта проблема практически любой медицинской организации и мы стремимся создать все условия для привлечения новых кадров. Мы участвуем на ярмарке вакансий для выпускников медколледжей, университетов для обеспечения квалифицированными врачами общей практики, - говорит Айгуль Кенжина.

Напомним, ранее Lada.kz рассказывала о том, какие действия предпринять жителям Актау, если в поликлинике отсутствует необходимый специалист.

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