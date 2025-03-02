Спортсменки из Актау оказались в центре конфликта с FlyArystan в аэропорту Астаны

В редакцию Lada.kz обратились родители юных гимнасток, сообщив о возмутительном инциденте с авиакомпанией FlyArystan. Девочки вместе с тренером и родителями возвращались из Астаны в Актау, однако при регистрации сотрудники авиакомпании вели себя грубо и проявляли неуважительное отношение. В авиакомпании FlyArystan прокомментировали ситуацию.

Фото родителей юных гимнасток

Родители юных гимнасток рассказали, что команда, состоящая из спортсменок в возрасте от 6 до 11 лет, принимала участие в соревнованиях в Астане. Среди них чемпионки Казахстана и стран СНГ.

Наши девочки — гордость не только Мангистауской области, но и всей страны. Однако в аэропорту Астаны произошел крайне неприятный инцидент. Команда из 21 ребенка в сопровождении тренера и трех родителей столкнулась с вопиющим отношением со стороны авиакомпании FlyArystan,- сказала одна из родительниц.

По словам родителей, у всех пассажиров была пройдена онлайн-регистрация, а у детей – лишь ручная кладь в виде небольших чемоданов, в которых находился спортивный инвентарь и подарки с соревнований. Несмотря на это, на стойке регистрации их вынудили распечатать посадочные талоны, требуя оплату по 500 тенге за каждый.

При регистрации сотрудники авиакомпании вели себя крайне грубо, постоянно хамили. Но самое шокирующее произошло позже. После прохождения контроля, уже при посадке, нас начали выборочно досматривать, перевешивать багаж, кричать на детей, заявляя, что они якобы опоздали и останутся в Астане. Хотя на стойке регистрации мы были еще в 22:00, а вылет был запланирован на 23:25. У детей началась паника и слезы, — поделились родители.

Родители описали кошмар, который пришлось пережить юным спортсменкам в аэропорту. Представьте: 21 ребенок в слезах, рыдающие девочки, напуганные и растерянные. Пассажиры рейса были потрясены происходящим и пытались успокоить детей, но сотрудники FlyArystan, по словам родителей, не проявили никакого сочувствия.

Они буквально издевались над нашими детьми до последнего. Когда мы заявили, что будем жаловаться в высшие инстанции, нам открыто ответили: «Можете хоть Президенту звонить, нам всё равно». Мы с огромным трудом попали на борт, но даже там отношение экипажа не изменилось. Бортпроводники вели себя неуважительно, бросали реплики: «Из-за вас рейс задерживается. Можно ли двигаться быстрее?». Вместо того, чтобы помочь детям разместить ручную кладь, они просто стояли и наблюдали, как малыши пытаются справиться сами, — рассказывают родители.

В итоге спортсменки благополучно добрались домой, но психологический след от случившегося останется надолго. У девочек теперь страх перед полётами, у родителей — сильнейший стресс.

Мы не получаем никакой поддержки от государства. Всё, что есть — финансирование через портал АртСпорт (сейчас Дамубала), но оно покрывает только оплату за час занятий. А ведь художественная гимнастика требует 2-3 часов тренировок в день: час хореографии, час силовых упражнений, час отработки элементов. Перелеты, проживание, спортивный инвентарь, расходы тренера — всё на плечах родителей. А потом у нас спрашивают: почему в Казахстане так мало олимпийских чемпионов, — возмущаются родители гимнасток.

Родители также отметили сомнительные действия сотрудников авиакомпании при контроле багажа. По их словам, на этапе прохождения контроля не было возможности узнать точный вес ручной клади, так как весов просто не оказалось. Однако на последнем пункте перед посадкой работники FlyArystan неожиданно установили собственные весы, а рядом — терминал Kaspi для моментальной оплаты перевеса.

Весы не имели никакой документации и сертификации. Когда мы попросили показать калибровку, нам отказали в грубой форме. На все вопросы звучал один ответ: «Платите за перевес». В тот момент, когда тренер и сопровождающие пытались переложить вещи, чтобы привести багаж в соответствие с нормами, нам в присутствии детей заявили: «Вы не прошли посадку, рейс отправляем без вас», — рассказывают родители.

Этот момент стал для детей серьезным эмоциональным потрясением.

Кроме того, после посадки рассадить детей на их места оказалось невозможно. Их ручную кладь, за которую родители в итоге вынуждены были заплатить, пришлось держать в руках или ставить в ноги, так как багажные полки уже были заняты, вероятно, пассажирами, оплатившими за перевес.

Весь полёт дети провели в верхней одежде, с сумками в руках. Они устали, но никто из экипажа даже не попытался помочь. Осадок от этой поездки останется надолго, — заключили родители.

Пресс-служба FlyArystan прокомментировала ситуацию корреспонденту Lada.kz, заявив, что сотрудники авиакомпании действовали в соответствии с установленными правилами.

Перед регистрацией один из сопровождающих пассажиров обратился к сотрудникам с вопросами о порядке прохождения на рейс группы детей. Ему объяснили, что регистрация еще не открыта, и порекомендовали подойти за 1,5 часа до вылета для проверки ручной клади. Мужчина сообщил, что не все пассажиры имели с собой посадочные талоны. Сотрудники авиакомпании объяснили ему, что в случае наличия онлайн-регистрации детям будет оказана бесплатная помощь по распечатке посадочных талонов. Несмотря на предоставленную информацию, группа позднее подошла к терминалам iJan и самостоятельно распечатала посадочные талоны. Услуга распечатки посадочных талонов является платной, согласно правилам лоукостера, однако для посадки на рейс достаточно наличия электронного посадочного на мобильном устройстве, что исключает необходимость распечатывания билета, — сообщили в авиакомпании.

В авиакомпании также пояснили, что пассажирам заранее была предоставлена информация о правилах перевозки ручной клади и ограничениях по весу.

Согласно правилам, каждый пассажир может провозить одну единицу ручной клади весом до 5 кг и размерами не более 56×23×36 см, которая должна размещаться на багажной полке или под креслом. Контроль может проводиться как на стойке регистрации, так и перед посадкой. В случае превышения нормы пассажиры могут оплатить дополнительный багаж или перераспределить вещи, — отметили в пресс-службе FlyArystan.

По информации авиакомпании, поскольку ручная кладь спортсменок не была промаркирована, сотрудники провели дополнительную проверку перед посадкой.

В ходе проверки у двоих пассажиров был зафиксирован значительный перевес. Все весы, используемые при контроле, соответствуют требованиям, а сотрудники действовали согласно стандартным процедурам, — заявили в FlyArystan.

Также в авиакомпании подчеркнули, что проверка не выявила фактов некорректного поведения сотрудников в отношении пассажиров.

FlyArystan ценит доверие пассажиров, особенно когда речь идет о путешествиях детей, и с особым вниманием относится к маленьким спортсменам. Однако проверка сотрудников не подтвердила факт нарушения правил и этики поведения,- подчеркнули в пресс-службе авиакомпании.

Авиакомпания рекомендует перед полетом ознакомиться с правилами перевозки багажа и ручной клади на официальном сайте.