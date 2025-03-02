Снегопад накроет Мангистау: синоптики прогнозируют осадки весь день

РГП «Казгидромет» сделал штормовое предупреждение на территории Мангистауской области 2 марта. По прогнозам синоптиков, в регионе весь день будет снег, метель и гололёд, передает Lada.kz .

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Синоптики РГП «Казгидромет» предупредили жителей региона о снегопаде.

Сегодня, 2 марта в Мангистауской области ожидаются снег, гололед. На юге, севере области туман. Днем на западе, севере, в центре области ожидается метель. Ветер северный, северо-западный днем на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке области ожидается сильный мороз 20-22 градуса. В Актау сегодня ожидаются снег, гололед, днем метель. Ветер северный, северо-западный, днем порывы 15-18 м/с,- говорится в сообщении.

По данным gismeteo.kz, снег в Актау будет идти до 20 часов вечера.

Завтра, 3 марта, в Актау ожидается малооблачная погода. Температура днем +1°C, а ночью температура опустится до -2°C.

По информации департамента полиции Мангистауской области, ограничение проезда на трассах региона из-за погодных условий нет.

В социальных сетях водители обращаются к коммунальным службам с просьбой убрать ледяные торосы с дорог.