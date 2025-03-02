Врачи и студенты из Мангистау пройдут бесплатное обучение в Турции

Студенты из Мангистауской области пройдут бесплатную стажировку в сфере туризма в городах Турции, а порядка 50 врачей повысят квалификацию в клинике Medicana Health Group. Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области, передает lada.kz.

Заместитель акима области Аббат Урисбаев и член правления Medicana Health Group Берк Бозкурт. Фото пресс-службы акимата области

Заместитель акима Мангистауской области Аббат Урисбаев, посетивший по поручению главы региона Нурдаулета Килыбая турецкий город Стамбул, достиг ряда договоренностей.

В частности, 100 мангистауских студентов пройдут в турецких городах Анталия и Мармарис бесплатную стажировку в сфере туризма. Кроме того, около 50 врачей повысят свою профессиональную квалификацию в клинике Medicana Health Group. Меморандум, подписанный между управлением образования Мангистауской области и Акционерным обществом по торговле туристическими услугами «Курортный регион» Турции, направлен на подготовку квалифицированных специалистов в сфере туризма и сервиса в регионе. В рамках этого соглашения, начиная с июня, Woxxx Hotels Group в Мармарисе проведет обучение 50 студентов, предоставив им возможность обмена опытом. Еще 50 студентов будут совершенствовать свое профессиональное образование в Анталии. Всех стажеров обеспечат бесплатным питанием и получат ежемесячную зарплату, - сообщает пресс-служба акимата.

Заместитель акима области также провел переговоры с членом правления Medicana Health Group Берком Бозкуртом и достиг соглашения о партнерстве. В рамках этого соглашения 20 онкологов и около 30 врачей из каждого района и села области наберутся опыта в различных областях медицины.

Для справки: Medicana Health Group – одна из ведущих медицинских организаций Турции. В ее состав входят 14 больниц, 11 медицинских центров и более 500 клиник.