Мусор не вывозят: жители Актау обратились с жалобами

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Горожане в социальных сетях жалуются на переполненные мусорные контейнеры возле жилых домов.

По словам жителей 9-го микрорайона, отходы не вывозили с пятницы, и ситуация ухудшается.

С пятницы мусор не убирают. Машины и автобусы ездят, а мусоровозы нет. Уже образовалась целая свалка, — пожаловалась жительница дома №15 в 9 микрорайоне.

В компании «Caspiy Operating» пояснили, что мусоровозы не могут проехать по некоторым участкам дорог из-за гололеда, особенно в микрорайонах со спусками и подъемами.

Наши машины застревают, поэтому мы решили не рисковать. Сейчас мониторим ситуацию, ждем, когда коммунальная техника посыплет дороги. Как только появится возможность безопасно подъехать, сразу же вывезем мусор, — сообщили в компании.

Во время написания статьи в компании сообщили, что мусор у дома №15 в 9-м микрорайоне начали вывозить.