Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 3 марта

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили Lada.kz данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления 3 марта.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что 3 марта планово-предупредительные работы в городе не запланированы, за исключением устранения аварийных ситуаций.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 3 марта, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

7 микрорайон, техническую воду отключили в домах №№ 1, 2, 23, 24;

снижено давление питьевой воды с 9 по 14 микрорайоны;

24 микрорайон, питьевую воду отключили в домах №№ 16, 18;

28 микрорайон, без питьевой воды останутся жители домов №№ 20, 26, детский сад №56.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 15 микрорайоне.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.