С начала года в Мангистау корью заболели 48 жителей

По данным на 3 марта текущего года, в Мангистауской области лабораторно подтверждено 48 фактов заболевания корью. В большинстве случаев заболели дети до 14 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.
Среди заболевших с начала года 30 – это дети до 14 лет.
«Девять случаев пришлось на возраст до одного года, в семи случаях заболели взрослые от 19 лет и старше, два факта заболевания отмечены в возрастной категории 15-18 лет», - прокомментировали в пресс-службе департамента.
В ведомстве подчеркнули, что единственным эффективным способом защиты от кори является вакцинация.
«Для профилактики заболевания в соответствии с Национальным календарем прививок Республики Казахстан предусмотрена вакцинация детей вакциной ККП (корь, краснуха, паротит) в возрасте одного года и ревакцинация в возрасте шести лет, т.е. повторная вакцинация», - напомнили в департаменте.
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