С начала года в Мангистау корью заболели 48 жителей

По данным на 3 марта текущего года, в Мангистауской области лабораторно подтверждено 48 фактов заболевания корью. В большинстве случаев заболели дети до 14 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

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Среди заболевших с начала года 30 – это дети до 14 лет.

«Девять случаев пришлось на возраст до одного года, в семи случаях заболели взрослые от 19 лет и старше, два факта заболевания отмечены в возрастной категории 15-18 лет», - прокомментировали в пресс-службе департамента.

В ведомстве подчеркнули, что единственным эффективным способом защиты от кори является вакцинация.