Рабочие из Мангистау обратились к Президенту по вопросу повышения зарплаты

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По словам сотрудников компании, ранее они работали в аутсорсинговой компании «Ftc Win». Позже их перевели в ТОО «TES Service Company».

Сегодня, 3 марта, рабочие, а именно электрики, вахтеры, дворники, слесари, сантехники, оказывающие услуги нефтяникам, записали видеообращение. Их главное требование – это повышение заработной платы.

Зарплата у нас незначительная, не превышает 180-200 тысяч тенге. Еда дорожает с каждым днем. Арендная плата растет, - обращаются мастера.

За помощью работники обращаются к Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву, председателю правления «КазМунайГаз» Асхату Хасенову, главе региона Нурдаулету Килыбаю, акиму Жанаозена Жансейту Кайнарбаеву, генеральному директору АО «Озенмунайгаз» Жанболату Саймагамбетову.