SMS-повестка: в армию из Мангистау планируют призвать более 1200 юношей

В регионе стартовала весенняя призывная кампания. Начальник департамента по делам обороны Мангистауской области Руслан Балтемиров на брифинге в республиканском центре коммуникаций Министерства обороны сообщил, чтобы молодые люди не игнорировали SMS-уведомления, передает Lada.kz

Фото Министерства обороны РК

С 1 марта 2025 года на территории нашей области начинается весенняя призывная кампания, которая продлится до конца июня. В рамках мероприятия будет осуществлен призыв граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет на срочную воинскую службу в соответствии с указом Президента РК.

В 2025 году из Мангистауской области планируется призвать более 1200 юношей, которые будут направлены для службы по всей территории страны.

Медицинские и призывные комиссии начнут свою работу в двух городах и шести районах области. Местные органы военного управления будут работать над организацией оповещения призывников. Важно отметить, что в этом году для уведомления граждан будут использоваться не только традиционные повестки, но и современные технологии — SMS-сообщения, которые будут отправляться на мобильные телефоны призывников.

В прошлом году департамент по делам обороны Мангистауской области выполнил наряд на 113%, что является лучшим показателем в Вооруженных силах. Это показывает, что наш регион находится в числе лидеров. Более 200 молодых людей проходят службу в воинских частях и воинских формированиях, дислоцирующихся в Мангистауской области. Также в 2024 году 25 граждан поступили в высшие военные учебные заведения, включая одного студента в Турции, - отметил Руслан Балтемиров.

Призывники, как и в предыдущие годы, могут рассчитывать на различные льготы: предоставление кредитных каникул на 14 месяцев, возможность поступления в высшие учебные заведения и военные учебные заведения страны на льготной основе после срочной службы, а также возможность устроиться в воинские части на контрактную службу через шесть месяцев службы, при наличии высшего или среднего специального образования.