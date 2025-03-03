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03.03.2025, 18:04

SMS-повестка: в армию из Мангистау планируют призвать более 1200 юношей

Общество 0 2 222 Сергей Кораблев

В регионе стартовала весенняя призывная кампания. Начальник департамента по делам обороны Мангистауской области Руслан Балтемиров на брифинге в республиканском центре коммуникаций Министерства обороны сообщил, чтобы молодые люди не игнорировали SMS-уведомления, передает Lada.kz

Фото Министерства обороны РК
Фото Министерства обороны РК

С 1 марта 2025 года на территории нашей области начинается весенняя призывная кампания, которая продлится до конца июня. В рамках мероприятия будет осуществлен призыв граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет на срочную воинскую службу в соответствии с указом Президента РК.

В 2025 году из Мангистауской области планируется призвать более 1200 юношей, которые будут направлены для службы по всей территории страны.

Медицинские и призывные комиссии начнут свою работу в двух городах и шести районах области. Местные органы военного управления будут работать над организацией оповещения призывников. Важно отметить, что в этом году для уведомления граждан будут использоваться не только традиционные повестки, но и современные технологии — SMS-сообщения, которые будут отправляться на мобильные телефоны призывников. 

В прошлом году департамент по делам обороны Мангистауской области выполнил наряд на 113%, что является лучшим показателем в Вооруженных силах. Это показывает, что наш регион находится в числе лидеров. Более 200 молодых людей проходят службу в воинских частях и воинских формированиях, дислоцирующихся в Мангистауской области. Также в 2024 году 25 граждан поступили в высшие военные учебные заведения, включая одного студента в Турции, - отметил Руслан Балтемиров.

Призывники, как и в предыдущие годы, могут рассчитывать на различные льготы: предоставление кредитных каникул на 14 месяцев, возможность поступления в высшие учебные заведения и военные учебные заведения страны на льготной основе после срочной службы, а также возможность устроиться в воинские части на контрактную службу через шесть месяцев службы, при наличии высшего или среднего специального образования.

С развитием информационных технологий у каждого молодого человека теперь есть личный кабинет на портале eGov, в котором прикреплен его мобильный номер телефона. На этот номер местные органы военного управления будут отправлять электронные повестки с информацией о необходимости явки по месту воинского учета. Важно не игнорировать эти сообщения, так как в случае несоответствия призывника с требованием повестки он попадает в списки розыска призывников. В дальнейшем с этими списками работают правоохранительные органы, - подчеркнул Руслан Балтемиров.

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