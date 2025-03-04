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04.03.2025, 09:30

Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 4 марта

Общество 0 1 612 Лиана Рязанцева

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили Lada.kz данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления 4 марта. 

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что 4 марта проведение планово-предупредительных работ в городе не предусмотрено, за исключением ликвидации аварийных ситуаций.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 4 марта, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

  • 4А микрорайон, питьевую воду отключили в доме №1;
  • 5 микрорайон, техническую воду отключили в домах №№20, 21;
  • 7 микрорайон, технической воды нет в домах №№1, 2, 23, 24;
  • 8 микрорайон, без питьевой воды останутся жители дома №13;
  • 19А микрорайон, подачу питьевой воды временно приостановили в доме №20.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 15 микрорайоне.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.

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