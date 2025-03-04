Две трассы закрыли для проезда в Мангистау

О введении ограничения движения на двух трассах в Мангистауской области сообщили региональном департаменте полиции, передает Lada.kz .

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Неблагоприятные погодные условия стали причиной введения ограничения на передвижение транспорта по участкам автодорог Актау – Форт-Шевченко и Актау – Каламкас.

Движение перекрыто из-за обильного снегопада и гололедицы. Решение об открытии проезда будет приниматься согласно погодным условиям, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

В ведомстве просят водителей в целях безопасности воздержаться от поездок на дальние расстояния, а также быть предельно внимательными на дорогах.