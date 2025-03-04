Житель Актау добился возврата свыше миллиона тенге за золотые часы

Житель Актау приобрел в магазине ювелирных изделий золотые часы стоимостью 1,3 миллиона тенге. После тщательного осмотра аксессуара дома, он понял, что часы не соответствуют ожидаемому качеству. Соответственно, мужчина попытался вернуть товар в магазин и получить свои деньги обратно. Однако продавец отказался отменить покупку, и тогда жителю Актау пришлось обращаться за помощью в компетентный госорган, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото с сайта islam.ru

Получив отказ в возврате дорогой покупки, потребитель обратился с заявлением в департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области. Продавец был вынужден вернуть средства и забрать товар, так как в этом случае закон был на стороне покупателя.

Специалисты разъяснили, что в соответствии с подпунктом 7 статьи 7 Закона «О защите прав потребителей» потребители имеют право на обмен или возврат товара надлежащего или ненадлежащего качества.

Как рассказали в департаменте по защите прав потребителей Мангистауской области, потребитель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору потребовать:

соразмерного уменьшения покупной цены;

безвозмездного устранения недостатков товара.

Если продавец товара не является его изготовителем, то покупатель вправе выбрать, кому предъявить претензии – продавцу либо изготовителю. Итогом такой претензии могут стать:

возмещения своих расходов на устранение недостатков товара;

замена на товар аналогичной марки (модели, артикула);

замена на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

расторжения договора и возврата уплаченной за товар денежной суммы.

Специалисты напоминают, что в случае выявления брака необходимо обратиться к продавцу с письменной претензией. Если тот отказывается решать проблему, то нужно идти в департамент торговли и защиты прав потребителей.