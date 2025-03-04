18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
499.11
521.12
5.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.03.2025, 12:52

Житель Актау добился возврата свыше миллиона тенге за золотые часы

Общество 0 5 524 Ольга Максимова

Житель Актау приобрел в магазине ювелирных изделий золотые часы стоимостью 1,3 миллиона тенге. После тщательного осмотра аксессуара дома, он понял, что часы не соответствуют ожидаемому качеству. Соответственно, мужчина попытался вернуть товар в магазин и получить свои деньги обратно. Однако продавец отказался отменить покупку, и тогда жителю Актау пришлось обращаться за помощью в компетентный госорган, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото с сайта islam.ru
Иллюстративное фото с сайта islam.ru

Получив отказ в возврате дорогой покупки, потребитель обратился с заявлением в департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области. Продавец был вынужден вернуть средства и забрать товар, так как в этом случае закон был на стороне покупателя.

Специалисты разъяснили, что в соответствии с подпунктом 7 статьи 7 Закона «О защите прав потребителей» потребители имеют право на обмен или возврат товара надлежащего или ненадлежащего качества.

Как рассказали в департаменте по защите прав потребителей Мангистауской области, потребитель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору потребовать:

  • соразмерного уменьшения покупной цены;
  • безвозмездного устранения недостатков товара.

Если продавец товара не является его изготовителем, то покупатель вправе  выбрать, кому предъявить претензии – продавцу либо изготовителю. Итогом такой претензии могут стать:

  • возмещения своих расходов на устранение недостатков товара;
  • замена на товар аналогичной марки (модели, артикула);
  • замена на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
  • расторжения договора и возврата уплаченной за товар денежной суммы.

Специалисты напоминают, что в случае выявления брака необходимо обратиться к продавцу с письменной претензией. Если тот отказывается решать проблему, то нужно идти в департамент торговли и защиты прав потребителей.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0
В России изменят правила репатриации для казахстанцевНовости Казахстана
05.02.2025, 10:14 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...