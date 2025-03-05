На станциях Мангистау и Бейнеу построят новые железнодорожные вокзалы

В регионе планируется реконструкция железнодорожных вокзалов «Мангистау» и «Бейнеу». Строительно-монтажные работы начнутся в этом году, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

Фото с сайта railwayz.info

По предоставленным данным, сегодня пропускная способность железнодорожных линий в регионе низкая: на участке «Мангистау-Бейнеу» в сутки проходит всего 12-14 поездов при потребности в 20-22.

К слову, новый вокзал «Бейнеу» мангистаусцам власти обещали еще в 2020 году. Даже презентовали красивый проект, но на текущий момент он так и остался на бумаге.

Теперь населению демонстрируют новую картинку. Правда, какой именно это вокзал – мангистауский или бейнеуский, не уточняется.

Мероприятия по развитию железнодорожных участков «Мангистау – Бейнеу» и «Мангистау – Узень» включили в комплексную программу развития национальной компании «Казахстан Темир Жолы» на 2025-2026 годы. Работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры области завершат до конца 2026 года.

Как рассказал Адайбек Калиев, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в прошлом году были реконструированы две автодороги местного значения, проведен средний ремонт четырех дорог.

Аким области Нурдаулет Килыбай поручил завершить дороги с затяжными сроками строительства и ввести их в эксплуатацию. Это проекты реконструкции участка автодороги районного значения «Шетпе-Кызан» протяженностью 49-85 км и 85-110 км, автомобильной дороги Жынгылды – Шайыр – Шеркала и строительство автомобильной дороги в микрорайонах «Шыгыс-2,3» в Актау.