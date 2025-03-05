Почему Мангистау накрыл сильный снегопад – ответ синоптиков

В мангистауском филиале РГП «Казгидромет» разъяснили, почему регион в феврале-марте накрыл сильный снегопад, передает Lada.kz .

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По предоставленным данным, обильный снег, гололед, метель и усиление ветра наблюдаются в регионе из-за влияния циклона со Средиземного моря, обширной ложбины и прохождения атмосферных фронтальных разделов в феврале.

Данные атмосферные явления заблаговременно были спрогнозированы синоптиками и выпущены штормовые предупреждения, которые переданы согласно утвержденной Схеме оповещения в региональный департамент по ЧС, областной акимат, акиматам районов и жизненно-важным объектам региона, - пояснили в «Казгидромете».

Количество выпавших осадков, которые превысили месячную норму за февраль по данным наблюдательных пунктов: ГМС Актау – 46,1 миллиметра, МС Бейнеу – 14,4 миллиметра, АМС Опорная – 29,0 миллиметра, АМС Курык – 16,9 миллиметра, МС Тущыбек – 14,6 миллиметра.

Кроме того, в конце февраля-начале марта текущего года в ночные часы на севере области усилился мороз до -26℃.

В ближайшие сутки частая смена барических образований, повышение температурного фона днем до положительного, выпадение смешанных осадков в виде дождя и снега при наличии снежного покрова будут способствовать резкому снеготаянию и обуславливать формирование талого стока и подтопления, - заключили синоптики.

Напомним, ранее филиал предоставлял консультативный прогноз погоды в регионе на март текущего года. Подробнее по ссылке.