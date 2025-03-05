Какие подарки жительницы Актау хотят получить на 8 Марта. Видеоопрос

Lada.kz провела опрос среди жительниц Актау и узнала, какие подарки к Международному женскому дню они хотели бы получить. Горожанки поведали и о том, какие презенты к такой дате считают неуместными.
Восьмое Марта – ежегодное приятное событие для женщин и настоящая головоломка для мужчин, в панике занимающихся поисками подходящих идей, которые могли бы порадовать любимых.
В этом году жительницы Актау честно рассказали о том, какие подарки предпочитают к 8 Марта.
Кроме того, корреспондент поинтересовался, какие презенты для женщин в такой праздник считаются неуместными.
Подробнее – в видеоопросе.
Напомним, ранее Lada.kz публиковала опрос, посвященный Дню всех влюбленных. Видео – по ссылке.
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