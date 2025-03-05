Завод по выпуску удобрений за 1,3 млрд долларов планируют построить в Мангистау

Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил в течение двух недель заключить Соглашение об инвестициях с компанией ESTA Construction о строительстве в регионе завода по выпуску удобрений стоимостью 1,3 миллиарда долларов США, передает Lada.kz со ссылкой на официальный Telegram -канал правительства РК.

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Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел встречу с генеральным директором компании ESTA Construction Мустафой Топраком. Обсуждены вопросы строительства завода по производству карбамида и аммиака.

Проект стоимостью 1,35 миллиарда долларов США предусматривает создание крупного газохимического производства в Мангистауской области, вблизи морского порта «Курык». Местоположение завода выбрано с учетом логистических преимуществ для обеспечения оптимальных условий по экспорту продукции через Каспийское море. Завод будет выпускать до 700 тысяч тонн карбамида и 42 тысяч тонн аммиака в год, что позволит сократить зависимость от импорта удобрений и обеспечить аграрный сектор страны продукцией с высокой добавленной стоимостью. В ходе реализации проекта будет задействовано до 3 000 специалистов, по итогам строительства будет создано 400 постоянных рабочих мест.

Как сообщается, на сегодня в Казахстане налажено производство трех видов удобрений: аммиачной селитры, аммофоса и сульфата аммония. Вместе с тем при научной потребности в 3,2 миллиона тонн отечественные мощности обеспечивают только 56% спроса, производя около 1,8 миллиона тонн удобрений в год.

Олжас Бектенов подчеркнул, что создание собственного производства карбамида позволит снизить зависимость от импорта и укрепить продовольственную безопасность.

Глава государства уделяет большое внимание развитию агропромышленного комплекса страны. В прошлом году собрали рекордный урожай. Правительством выделено 700 миллиардов тенге на поддержку аграриев. Важным вопросом является обеспечение качественными и доступными минеральными удобрениями. Поэтому ваш проект представляет для нас интерес с точки зрения удовлетворения внутреннего спроса на карбамид, а также его экспорта, - отметил руководитель правительства РК.

Кроме того, в ходе встречи обсуждены меры государственной поддержки сельхозпроизводителей. В настоящее время в Казахстане действует программа субсидирования, покрывающая до 60% стоимости удобрений. С марта 2024 года внедрен механизм авансового субсидирования, благодаря которому средства заранее перечисляются производителям для удешевления продукции. В прошлом году на эти цели было выделено 46,4 миллиарда тенге, на 2025 год предусмотрено 35 миллиардов тенге.

По итогам встречи уполномоченным государственным органам поручено в ускоренном порядке провести все процедуры и в течение двух недель внести на подпись проект Соглашения об инвестициях с компанией ESTA Construction, что даст старт реализации крупного инвестиционного проекта.