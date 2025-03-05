18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
496.71
531.33
5.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
05.03.2025, 10:35

Завод по выпуску удобрений за 1,3 млрд долларов планируют построить в Мангистау

Общество 0 2 026 Наталья Вронская

Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил в течение двух недель заключить Соглашение об инвестициях с компанией ESTA Construction о строительстве в регионе завода по выпуску удобрений стоимостью 1,3 миллиарда долларов США, передает Lada.kz со ссылкой на официальный Telegram-канал правительства РК.

Фото: t.me/KZgovernment
Фото: t.me/KZgovernment

Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел встречу с генеральным директором компании ESTA Construction Мустафой Топраком. Обсуждены вопросы строительства завода по производству карбамида и аммиака.

Проект стоимостью 1,35 миллиарда долларов США предусматривает создание крупного газохимического производства в Мангистауской области, вблизи морского порта «Курык». Местоположение завода выбрано с учетом логистических преимуществ для обеспечения оптимальных условий по экспорту продукции через Каспийское море. Завод будет выпускать до 700 тысяч тонн карбамида и 42 тысяч тонн аммиака в год, что позволит сократить зависимость от импорта удобрений и обеспечить аграрный сектор страны продукцией с высокой добавленной стоимостью. В ходе реализации проекта будет задействовано до 3 000 специалистов, по итогам строительства будет создано 400 постоянных рабочих мест.

Как сообщается, на сегодня в Казахстане налажено производство трех видов удобрений: аммиачной селитры, аммофоса и сульфата аммония. Вместе с тем при научной потребности в 3,2 миллиона тонн отечественные мощности обеспечивают только 56% спроса, производя около 1,8 миллиона тонн удобрений в год.

Олжас Бектенов подчеркнул, что создание собственного производства карбамида позволит снизить зависимость от импорта и укрепить продовольственную безопасность. 

Глава государства уделяет большое внимание развитию агропромышленного комплекса страны. В прошлом году собрали рекордный урожай. Правительством выделено 700 миллиардов тенге на поддержку аграриев. Важным вопросом является обеспечение качественными и доступными минеральными удобрениями. Поэтому  ваш проект представляет для нас интерес с точки зрения удовлетворения внутреннего спроса на карбамид, а также его экспорта, - отметил руководитель правительства РК.

Кроме того, в ходе встречи обсуждены меры государственной поддержки сельхозпроизводителей. В настоящее время в Казахстане действует программа субсидирования, покрывающая до 60% стоимости удобрений. С марта 2024 года внедрен механизм авансового субсидирования, благодаря которому средства заранее перечисляются производителям для удешевления продукции. В прошлом году на эти цели было выделено 46,4 миллиарда тенге, на 2025 год предусмотрено 35 миллиардов тенге.

По итогам встречи уполномоченным государственным органам поручено в ускоренном порядке провести все процедуры и в течение двух недель внести на подпись проект Соглашения об инвестициях с компанией ESTA Construction, что даст старт реализации крупного инвестиционного проекта.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

3 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
А что АТЗ в Актау не справляется?
05.03.2025, 15:13
Pluto 9701
Pluto 9701
Скорее всего в связи с проблемами с удобрениями в Европе, а точнее с природным газом эти удобрения пойду как и нефть за рубеж
05.03.2025, 11:16
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Каким же надо быть умным, чтобы сначала всё разрушить, а потом искать спонсоров и привлекать инвестиции. Видимо в этом есть смысл.
05.03.2025, 07:17
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...