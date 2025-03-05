Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 5 марта

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили Lada.kz данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления 5 марта.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что 5 марта проведение планово-предупредительных работ в городе не предусмотрено, за исключением ликвидации аварийных ситуаций.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 5 марта, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

5 микрорайон, техническую воду отключили в домах №№20, 21;

7 микрорайон, технической воды нет в домах №№1, 2, 23, 24;

12 микрорайон, техническую воду отключили в домах №№67, 68, 69.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 3, 13 микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 15 микрорайоне.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города жалуются на отсутствие отопления в доме №5 в 34 микрорайоне.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.