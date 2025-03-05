Шуточное название озера в пригороде Актау рассмешило пользователей Сети

Фото: arnika.org

Заметили странное название озера Малая Оймаша несколько пользователей Google Карт из Актау. В шуточной интерпретации неизвестные назвали водоем «Болотом с пис*нами».

Некоторых жителей Актау факт повеселил, другие же шутку не оценили.

Корреспондент Lada.kz попробовал разобраться в ситуации, обратившись к специалистам IT-сферы.

По предоставленным данным, добавление неофициальных или шуточных названий на Google Карты возможно, хотя обычно такие названия не проходят модерацию. Однако в некоторых случаях подобные метки могут появляться из-за ошибок или действий людей.

Нужно отметить, что все пользователи сервиса имеют возможность предлагать изменения названий мест и объектов. Поэтому иногда люди создают фейковые метки, а Google их не сразу удаляет.

Вероятно, метка, которая появилась на озере Малая Оймаша, была добавлена вручную, а Google ее пока не отфильтровал. Точную причину ее появления сложно назвать, но, вероятнее всего, метка временная, - прокомментировали IT-специалисты.

Для справки

Озеро Малая Oймаша расположено в пригороде Актау. Водоем условно можно разделить на две части – «зеленое озеро» и «розовое озеро», в соответствии с оттенком воды. «Мертвым» его называют из-за отсутствия притоков. Вода в Малой Оймаше соленая и радиоактивная, глубина всего несколько метров.