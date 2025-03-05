Билеты на автобус Актау-Жанаозен теперь можно покупать онлайн

Жителям Мангистауской области сообщили о том, что с сегодняшнего дня, 5 марта, в системе электронного билетирования станет доступен маршрут из Актау в Жанаозен и обратно, сообщает Lada.kz со ссылкой на сервис «O-City Актау».

Иллюстративное фото: СПК «Каспий»

На официальной странице компании появилась информация о том, что билеты на междугородний маршрут можно будет покупать, не выходя из дома.

С 5 марта 2025 года в системе электронного билетирования станет доступен маршрут направления Актау – Жанаозен – Актау, - сказано в сообщении.

Для удобства жителей стали доступны следующие услуги:

покупка билетов онлайн через мобильное приложение «O-City» или в кассах: Актау – парковка «Желтого рынка», Жанаозен – парковка перед торговым центром «Өзен» на территории рынка «Жібек жолы»;

выбор удобных мест и оплата билетов с помощью транспортной, банковской или виртуальной карт в мобильном приложении «O-City»;

использование электронного билета на смартфоне, без необходимости распечатывать его.

Также в компании добавили, что билеты на автобус можно приобретать заранее на следующие дни.

Ранее Lada.kz сообщала о том, где купить транспортную карту «O-city». Подробнее по ссылке.