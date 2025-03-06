В Актау пройдет фестиваль «Kazakh Record»: жители Мангистау готовятся установить мировой рекорд

В субботу, 22 марта, на набережной Актау пройдет фестиваль «Kazakh Record», который познакомит мир с национальной одеждой и традициями казахского народа. Таким образом, жители Мангистау планируют войти в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области, передает Lada.kz.
По информации акимата, для регистрации казахской национальной одежды в Книге Гиннесса члены международной комиссии специально приедут в Актау. Ожидается, что в фестивале примут участие более пяти тысяч человек.
Всех желающих приглашают принять участие.
Условия участия:
На фестивале будут представлены традиционные казахские головные уборы:
• Такия – цилиндрический головной убор, украшенный орнаментом и национальными мотивами.
• Бөрік – головной убор для мужчин и женщин, изготавливаемый из бархата и овчины, который носят в холодную погоду.
• Саукеле – самый красивый и высокий головной убор для девушки, которая собирается выйти замуж. Внешняя часть украшена серебром и драгоценными камнями.
• Кимешек – традиционный женский головной убор, часто предназначенный для женщин в возрасте.
• Шаль – национальный предмет одежды, изготавливаемый из белой ткани, который надевают на плечи.
Фестиваль «Kazakh Record» направлен на популяризацию казахского национального костюма, его богатой культуры и исторического наследия. Помимо пропаганды национальных ценностей, данное мероприятие пробуждает патриотический дух молодежи и способствует передаче казахских обычаев и традиций из поколения в поколение. Приглашаем всех казахстанцев, которые уважают национальную одежду и хотят показать миру ее стиль и суть, на фестиваль «Kazakh Record», - отметили в пресс-службе.
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