В Актау пройдет фестиваль «Kazakh Record»: жители Мангистау готовятся установить мировой рекорд

В субботу, 22 марта, на набережной Актау пройдет фестиваль «Kazakh Record», который познакомит мир с национальной одеждой и традициями казахского народа. Таким образом, жители Мангистау планируют войти в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы акимата

По информации акимата, для регистрации казахской национальной одежды в Книге Гиннесса члены международной комиссии специально приедут в Актау. Ожидается, что в фестивале примут участие более пяти тысяч человек.

Всех желающих приглашают принять участие.

Условия участия:

В фестивале могут принять участие все желающие старше 16 лет.

Участникам необходимо зайти на сайт http://kazakhrecord.kz/, оплатить регистрационный взнос в размере 362 тенге и заполнить специальную форму.

После регистрации организаторы предоставят персональный номер до 20 марта.

22 марта с 9:00 до 10:30 необходимо прибыть в указанное место в национальном костюме согласно каталогу.

Церемония установления рекорда начнется в 10:30 утра. Все участники получат специальный браслет.

На фестивале будут представлены традиционные казахские головные уборы:

• Такия – цилиндрический головной убор, украшенный орнаментом и национальными мотивами.

• Бөрік – головной убор для мужчин и женщин, изготавливаемый из бархата и овчины, который носят в холодную погоду.

• Саукеле – самый красивый и высокий головной убор для девушки, которая собирается выйти замуж. Внешняя часть украшена серебром и драгоценными камнями.

• Кимешек – традиционный женский головной убор, часто предназначенный для женщин в возрасте.

• Шаль – национальный предмет одежды, изготавливаемый из белой ткани, который надевают на плечи.