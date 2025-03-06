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06.03.2025, 09:13

В Актау пройдет фестиваль «Kazakh Record»: жители Мангистау готовятся установить мировой рекорд

Общество 0 4 144 Лиана Рязанцева

В субботу, 22 марта, на набережной Актау пройдет фестиваль «Kazakh Record», который познакомит мир с национальной одеждой и традициями казахского народа. Таким образом, жители Мангистау планируют войти в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области, передает Lada.kz.

Фото пресс-службы акимата
Фото пресс-службы акимата

По информации акимата, для регистрации казахской национальной одежды в Книге Гиннесса члены международной комиссии специально приедут в Актау. Ожидается, что в фестивале примут участие более пяти тысяч человек.
Всех желающих приглашают принять участие.

Условия участия:

  • В фестивале могут принять участие все желающие старше 16 лет.
  •  Участникам необходимо зайти на сайт http://kazakhrecord.kz/, оплатить регистрационный взнос в размере 362 тенге и заполнить специальную форму.
  •  После регистрации организаторы предоставят персональный номер до 20 марта.
  •  22 марта с 9:00 до 10:30 необходимо прибыть в указанное место в национальном костюме согласно каталогу.
  •  Церемония установления рекорда начнется в 10:30 утра. Все участники получат специальный браслет.

На фестивале будут представлены традиционные казахские головные уборы:
 • Такия – цилиндрический головной убор, украшенный орнаментом и национальными мотивами.
 • Бөрік – головной убор для мужчин и женщин, изготавливаемый из бархата и овчины, который носят в холодную погоду.
 • Саукеле – самый красивый и высокий головной убор для девушки, которая собирается выйти замуж. Внешняя часть украшена серебром и драгоценными камнями.
 • Кимешек – традиционный женский головной убор, часто предназначенный для женщин в возрасте.
 • Шаль – национальный предмет одежды, изготавливаемый из белой ткани, который надевают на плечи.

Фестиваль «Kazakh Record» направлен на популяризацию казахского национального костюма, его богатой культуры и исторического наследия. Помимо пропаганды национальных ценностей, данное мероприятие пробуждает патриотический дух молодежи и способствует передаче казахских обычаев и традиций из поколения в поколение. Приглашаем всех казахстанцев, которые уважают национальную одежду и хотят показать миру ее стиль и суть, на фестиваль «Kazakh Record», - отметили в пресс-службе.

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