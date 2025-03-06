Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 6 марта

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили Lada.kz данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления 6 марта.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что 6 марта проведение планово-предупредительных работ в городе не предусмотрено, за исключением ликвидации аварийных ситуаций.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 6 марта, аварийные ремонтные работы по питьевому водоснабжению будут проводиться в 31А микрорайоне. В связи с этим без питьевой воды останутся жители микрорайонов Шыгыс-1 и Шыгыс-2.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 5, 7, 11, 12, 27, 28 микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 11, 14, 15 микрорайоне.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.