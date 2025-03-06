Полицейские Актау экстренно сопроводили беременную женщину до роддома

В редакцию Lada.kz обратился житель села Акшукур Кыдырбек Нурбосынов. Он рассказал, что сегодня полицейские оказали помощь его беременной жене и оперативно сопроводили их в родильный дом, передает Lada.kz .

Фото Кыдырбека Нурбосынова

Кыдырбек Нурбосынов рассказал, что у его жены сегодня, 6 марта, в 6 утра начались схватки. Времени вызывать скорую помощь уже не оставалось, поэтому мужчине с супругой пришлось выезжать в родильный дом на своей машине из Акшукура.

Мужчина рассказал, что в его машине находилась беременная жена, которую необходимо было как можно скорее доставить в родильный дом. Однако впереди ехал патрульный автомобиль, и обогнать его не представлялось возможным.

Я сильно торопился, поэтому подал сигнал фарами, чтобы остановить полицейских, и объяснил ситуацию. Они, не раздумывая ни секунды, сразу включили проблесковые маячки и сопроводили нас до роддома в Актау. Я хочу выразить огромную благодарность этим сотрудникам за их человечность и понимание. Пусть в их работе и семейной жизни всё будет хорошо!,— рассказал Кыдырбек Нурбосынов.

Полицейские с включёнными проблесковыми маячками сопроводили автомобиль, в котором находилась беременная женщина.

В департаменте полиции сообщили, что инспекторы патрульной службы Мангистауской области Жандаулет Кобекбай и Ербол Мамбетов оказали необходимую помощь, достойно исполнив свой служебный долг.

Кыдырбек Нурбосынов сообщил, что его супруга благополучно родила дочь.