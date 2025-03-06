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06.03.2025, 13:45

С дорог Актау убрали 450 кубов талой воды

Общество 0 976 Лиана Рязанцева

Сегодня, 6 марта, с автомобильных дорог города откачано 450 кубометров талой воды, сообщает Lada.kz  со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото пресс-службы акимата
Фото пресс-службы акимата

В городской администрации сообщили, что в работах по откачке талой воды задействованы 8 единиц спецтехники и 20 рабочих.

Работы проводились по следующим адресам:

  • дорога № 22, 16 микрорайон, ЖК «Инара»;
  • дорога № 22, 17 микрорайон, СК «Халык Арена»;
  • дорога № 15×22 — «Т» перекрёсток между микрорайонами 17 и 18;
  • дорога № 24 — между микрорайонами 20 и 18;
  • триумфальная арка — круговая дорога;
  • перекрёсток № 24×25 — между микрорайонами 19 и 30;
  • дорога № 24×27 — между микрорайонами 30 и 32, ЖК «Аяулы Ана»;
  • дорога № 22 — между микрорайонами 31Б И 32Б;
  • дорога № 22 — территория здания «Кеден» в 31А микрорайоне;
  • дорога № 3, 14 микрорайон, ЖК «Тамшалы»;
  • дорога № 12, 5 микрорайон, банк «Евразия»;
  • дорога № 12, 23 микрорайон, «Асар-С»;
  • дорога № 18, 11 микрорайон, площадь Ынтымақ;
  • дорога № 7, перед школой № 1 в 14 микрорайоне;
  • перекрёсток № 7×15 — между микрорайонами 14 и 15.  

В ближайшее время работы по откачке воды будут продолжаться без перерывов, - заверили в акимате.

В случаях большого скопления льда, снега внутри микрорайонов, которое может вызвать серьезное подтопление домов, подвалов и иных сооружений, население просят обращаться в диспетчерскую службу Актауского городского отдела ЖКХ по номеру телефона: +7 (700) 362-59-08.

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