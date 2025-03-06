С дорог Актау убрали 450 кубов талой воды

Сегодня, 6 марта, с автомобильных дорог города откачано 450 кубометров талой воды, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.
В городской администрации сообщили, что в работах по откачке талой воды задействованы 8 единиц спецтехники и 20 рабочих.
Работы проводились по следующим адресам:
В ближайшее время работы по откачке воды будут продолжаться без перерывов, - заверили в акимате.
В случаях большого скопления льда, снега внутри микрорайонов, которое может вызвать серьезное подтопление домов, подвалов и иных сооружений, население просят обращаться в диспетчерскую службу Актауского городского отдела ЖКХ по номеру телефона: +7 (700) 362-59-08.
Комментарии0 комментарий(ев)