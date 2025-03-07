Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 7 марта

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили Lada.kz данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления 7 марта.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что 7 марта проведение планово-предупредительных работ в городе не предусмотрено, за исключением ликвидации аварийных ситуаций.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 7 марта, в связи с проведением ремонтных работ со стороны подрядной организации, ТОО «Шанс» отключит техническую воду в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 микрорайонах.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 5, 7, 11, 12, 27, 28 микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 6 микрорайоне.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.