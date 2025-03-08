Подари улыбку: как баскетболисты «Каспия» поздравили жительниц Актау

Игроки баскетбольного клуба «Каспий» устроили праздничную акцию, подарив жительницам Актау цветы, передает Lada.kz.
Баскетболисты устроили акцию, приуроченную к 8 Марта, в одном из торгово-развлекательных центров города.
Игроки вручали посетительницам и персоналу ТРЦ цветы с искренними поздравлениями, а в ответ получали улыбки.
Это маленький жест в знак большой благодарности за вашу красоту, силу и вдохновение, - говорят баскетболисты.
Стоит отметить, что 8 и 9 марта мужская команда «Каспий» примет дома баскетболистов «Ertis» из Павлодара.
Начало игр в 17:00 часов в спортивном комплексе «Halyk Arena».
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