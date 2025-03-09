Житель Актау сделал предложение возлюбленной на концерте «Агаты Кристи»

Николай Токарев сделал предложение руки и сердца своей девушке прямо во время концерта легендарной рок-группы «Агаты Кристи», передает Lada.kz .

Фото: кадр видео

Трогательное событие произошло 8 марта на прошедшем концерте советской и российской рок-группы «Агата Кристи» в областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина. Зрители запечатлели момент на видео.

Во время мероприятия музыканты пригласили на сцену Николая, который, в свою очередь, вышел со своей возлюбленной, затем встал на одно колено и сделал ей предложение. Девушка дала согласие, после чего раздались громкие аплодисменты.

Корреспонденту Lada.kz удалось связаться с женихом. Николай Токарев рассказал, что перед концертом связался с фан-группой «Агата Кристи» и поделился своими намерениями. Так, ему предоставили контакт барабанщика Дмитрия Хакимова. Он поддержал идею, также как и все остальные участники группы. Предварительно музыканты встретились с Николаем, обговорили все детали перед выступлением.

К слову, пара ожидает ребенка. Скоро планируется свадьба.

Нужно отметить, барабанщик «Агата Кристи» опубликовал у себя в Stories в Instagram видео с предложением руки и сердца, написав, что на концерте в Актау образовалась новая семья.