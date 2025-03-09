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09.03.2025, 18:22

Урны за 1 млрд тенге в Актау помогут в развитии туризма – мнение

Общество 0 2 986 Сергей Кораблев

Свое мнение по поводу установки в городе подземных урн высказал директор общественного фонда «Ақтау – менің қалам» и строительной компании ESG Company Данияр Сандыбаев, сообщает Lada.kz.

Фото: fbrk.kz
Фото: fbrk.kz

Данияр Сандыбаев напомнил о поручении президента по развитию туристического направления по примеру Дубая и Баку. Он считает, что Актау никогда не будет курортным городом до тех пор, пока на улицах не будет чистоты.

Наше решение не требует закупа спецтехники. Наше решение самое простое и самое практичное. Если акимат будет поддерживать нашу инициативу, то за два-три года наш город станет чистым и красивым, - говорит Данияр Сандыбаев.

Предприниматель отметил, что многие застройщики переходят на подземные урны. В качестве примера он назвал жилой комплекс «Туран».

Данияр Сандыбаев занимается данным социальным проектом, но при этом, как он заверил, не участвует в тендере.

Напомним, почти миллиард тенге хотят потратить в Актау на мусорные контейнеры.

Летом прошлого года пересмотреть генплан Актау по примеру Дубая и Баку поручил президент РК.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Foxy-Hell
Foxy-Hell
Согласна. Мусор в головах. Я бы ещё, помимо ареста и общественных работ, штрафовала каждого такого остолопа на внушительную сумму. Чтоб в следующий раз думал ещё сильнее :)
10.03.2025, 02:28
fox1167
fox1167
"за два-три года наш город станет чистым и красивым, - говорит Данияр Сандыбаев."-------Наивный! Он считает что за 3 года изменится менталитет? Мусор в головах! В первую очередь надо усилить ответственность за мусор! Никаких штрафов! Надо ввести арест на 5-10 суток и привлекать на уборку города! Уверен что после этого задумается куда бросить окурок или фантик!
09.03.2025, 15:12
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