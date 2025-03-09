Урны за 1 млрд тенге в Актау помогут в развитии туризма – мнение

Свое мнение по поводу установки в городе подземных урн высказал директор общественного фонда «Ақтау – менің қалам» и строительной компании ESG Company Данияр Сандыбаев, сообщает Lada.kz .

Фото: fbrk.kz

Данияр Сандыбаев напомнил о поручении президента по развитию туристического направления по примеру Дубая и Баку. Он считает, что Актау никогда не будет курортным городом до тех пор, пока на улицах не будет чистоты.

Наше решение не требует закупа спецтехники. Наше решение самое простое и самое практичное. Если акимат будет поддерживать нашу инициативу, то за два-три года наш город станет чистым и красивым, - говорит Данияр Сандыбаев.

Предприниматель отметил, что многие застройщики переходят на подземные урны. В качестве примера он назвал жилой комплекс «Туран».

Данияр Сандыбаев занимается данным социальным проектом, но при этом, как он заверил, не участвует в тендере.

Напомним, почти миллиард тенге хотят потратить в Актау на мусорные контейнеры.

Летом прошлого года пересмотреть генплан Актау по примеру Дубая и Баку поручил президент РК.