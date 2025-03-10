Несколько микрорайонов в Актау остались без электричества

Жители 12, 13, 14, 15, 17, 29, 29А микрорайонов частично остались без электроэнергии. Ситуацию прокомментировали в ГКП «АУЭС», передает Lada.kz .

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Жители нескольких микрорайонов Актау сообщают об отключении электричества в домах.

Жалобы прокомментировали в пресс-службе ГКП «АУЭС».

Частичное отключение электроэнергии в 12,13,14,15,17, 29, 29а микрорайонах. Бригада взяла в работу, - сообщили в ГКП «АУЭС».

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области на отсутствие электричества жалуются также и жители микрорайона Толкын-2.