С талым снегом уплыл и асфальт: в Актау начато восстановление городских дорог

В городе проводятся работы по очистке автомобильных дорог, ямочному ремонту и восстановлению водосточных систем. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой пресс-службу акимата города.

Фото пресс-службы акимата Актау

По данным акимата, в городе ведутся работы по восстановлению городских дорог после снегопада.

В этих работах задействовано около 40 рабочих. Кроме того, проводится очистка и восстановление придорожных стоков, а также благоустройство территорий вдоль дорог после осадков, — сообщил заведующий сектором Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жалгас Мейилов.

Напомним, в Актау на протяжении нескольких дней шел снег. Комунальные службы посыпали на дороги песчано-соляную смесь и собирали снег.