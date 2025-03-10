В «ловушке» по собственному желанию оказался водитель в Актау

В 15 микрорайоне Актау во время установки бордюров автовладелец отказался переставлять машину, из-за чего оказался в «ловушке». Инцидент прокомментировали в городском отделе строительства, сообщает Lada.kz.
В социальных сетях появилось видео, на кадрах которого запечатлен автомобиль. В ролике говорится, что его владелец не сможет выехать, так как вдоль дороги установили бордюры. Инцидент произошел во дворе дома №37 в 15 микрорайоне.
В городском отделе строительства прокомментировали ситуацию редакции Lada.kz.
В 15 микрорайоне ведутся работы по благоустройству. Бордюры, показанные на видео, установлены временно. Во время их монтажа владелец автомобиля отказался переставить машину, несмотря на просьбу дорожной полиции и подрядчиков. Однако, при необходимости ему будет обеспечен доступ для выезда, - сообщили в городской администрации.
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