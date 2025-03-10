Набережную Актау приводят в порядок

В настоящее время в Актау ведутся работы по благоустройству набережной в 4А, 14 и 15 микрорайонах. Об этом сообщает пресс-служба акимата города, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы акимата Актау

В городской администрации рассказали, что на набережной ведутся работы по реконструкции и строительству новых прибрежных пешеходных дорожек, покраске подпорных стен, а также восстановлению поврежденных и разрушенных участков.

Выполняются работы по покраске скамеек и урн на набережной, обновлению детских игровых и спортивных площадок, мойке памятников, реставрации фонарных столбов и реконструкции малых архитектурных форм, – рассказал главный специалист городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Асет Басбаев.

Напомним, 10 марта, жители дома № 14 в 16 микрорайоне объединились для проведения субботника. Инициатива исходила от самих горожан, решивших привести в порядок территорию вокруг дома после продолжительных осадков, обрушившихся на город.