Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 12 марта

Информацию о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления 12 марта предоставили в ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы», передает Lada.kz .

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что 12 марта проведение планово-предупредительных работ в городе не предусмотрено, за исключением ликвидации аварийных ситуаций.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 12 марта, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

1 микрорайон , отключат питьевую воду в доме №9;

, отключат питьевую воду в доме №9; 2 микрорайон, питьевой воды не будет в доме №64;

питьевой воды не будет в доме №64; 6 микрорайон , без питьевой воды останутся жители домов №№30, 31;

, без питьевой воды останутся жители домов №№30, 31; техническую воду отключат во всех домах 18 микрорайона и в домах №№5, 7, 8, 16, 17, 19 в 20 микрорайоне ;

и в домах №№5, 7, 8, 16, 17, 19 в ; 14 микрорайон , технической воды не будет в здании ТЦ «Астана»;

, технической воды не будет в здании ТЦ «Астана»; 14 микрорайон, отключат питьевую воду в доме №31.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 6 микрорайоне.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 28 микрорайоне.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города жалуются на отсутствие отопления в доме №10 в 12 микрорайоне.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.