Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 12 марта

Информацию о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления 12 марта предоставили в ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы», передает Lada.kz.
Электроэнергия
В ГКП «АУЭС» сообщили, что 12 марта проведение планово-предупредительных работ в городе не предусмотрено, за исключением ликвидации аварийных ситуаций.
Водоснабжение
По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 12 марта, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:
В Telegram-чате акимата Мангистауской области жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 6 микрорайоне.
Отопление
В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 28 микрорайоне.
В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города жалуются на отсутствие отопления в доме №10 в 12 микрорайоне.
В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.
Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.
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