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12.03.2025, 09:32

Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 12 марта

Общество 0 1 129 Лиана Рязанцева

Информацию о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления 12 марта предоставили в ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы», передает Lada.kz.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что 12 марта проведение планово-предупредительных работ в городе не предусмотрено, за исключением ликвидации аварийных ситуаций.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 12 марта, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

  • 1 микрорайон, отключат питьевую воду в доме №9;
  • 2 микрорайон, питьевой воды не будет в доме №64;
  • 6 микрорайон, без питьевой воды останутся жители домов №№30, 31;
  • техническую воду отключат во всех домах 18 микрорайона и в домах №№5, 7, 8, 16, 17, 19 в 20 микрорайоне;
  • 14 микрорайон, технической воды не будет в здании ТЦ «Астана»;
  • 14 микрорайон, отключат питьевую воду в доме №31.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 6 микрорайоне.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 28 микрорайоне.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города жалуются на отсутствие отопления в доме №10 в 12 микрорайоне.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.

 

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