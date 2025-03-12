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12.03.2025, 11:19

Фестиваль «Амал келді, жыл келді» пройдет на набережной Актау

Общество 0 3 228 Наталья Вронская

Жителей и гостей областного центра приглашают на фестиваль «Амал келді, жыл келді», сообщает Lada.kz со ссылкой на Актауский городской акимат.

Архивное фото: пресс-служба Актауского городского акимата
Архивное фото: пресс-служба Актауского городского акимата

В программе мероприятия выставка народных ремесел, театрализованное представление и гала-концерт с участием звезд казахстанской эстрады Улыкпана Жолдасова, дуэта Нурлан и Мурат, Галымжана Жолдасбай, группы Keshyou и Amre, а также Мархаба Саби.

Фестиваль, организованный в рамках проекта «Актау – культурная столица тюркского мира» культурно-досуговым комплексом имени Абая, состоится в эту пятницу, 14 марта, на набережной 15 микрорайона (амфитеатр).

Программа мероприятий:

1. Выставка народных ремесел.
Начало: 17:00 часов.

2. Театрализованное представление-концерт «Алтыбакан».
Начало: 18:00 часов.

3. Гала-концерт с участием звезд казахстанской эстрады
Начало: 19:00 часов.

Ранее жителям региона представили программу празднования Амал на Отпан-тау, а также Наурыза.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
А что по поводу салюта на День ПОБЕДЫ?
12.03.2025, 20:29
Raiders
Raiders
Да,нормально.Воды нет,отопления жок-вперёд...
12.03.2025, 17:32
Pluto 9701
Pluto 9701
Интересно как будем праздновать Победу 9 Мая в Великой Отечественной Войне? С такой же помпезностью или как обычно что-бы не раздражать папу из пиндосии?
12.03.2025, 10:21
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