Фестиваль «Амал келді, жыл келді» пройдет на набережной Актау

Жителей и гостей областного центра приглашают на фестиваль «Амал келді, жыл келді», сообщает Lada.kz со ссылкой на Актауский городской акимат.

Архивное фото: пресс-служба Актауского городского акимата

В программе мероприятия выставка народных ремесел, театрализованное представление и гала-концерт с участием звезд казахстанской эстрады Улыкпана Жолдасова, дуэта Нурлан и Мурат, Галымжана Жолдасбай, группы Keshyou и Amre, а также Мархаба Саби.

Фестиваль, организованный в рамках проекта «Актау – культурная столица тюркского мира» культурно-досуговым комплексом имени Абая, состоится в эту пятницу, 14 марта, на набережной 15 микрорайона (амфитеатр).

Программа мероприятий:

1. Выставка народных ремесел.

Начало: 17:00 часов.

2. Театрализованное представление-концерт «Алтыбакан».

Начало: 18:00 часов.

3. Гала-концерт с участием звезд казахстанской эстрады

Начало: 19:00 часов.

Ранее жителям региона представили программу празднования Амал на Отпан-тау, а также Наурыза.