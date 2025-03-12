Фестиваль «Амал келді, жыл келді» пройдет на набережной Актау

Жителей и гостей областного центра приглашают на фестиваль «Амал келді, жыл келді», сообщает Lada.kz со ссылкой на Актауский городской акимат.
В программе мероприятия выставка народных ремесел, театрализованное представление и гала-концерт с участием звезд казахстанской эстрады Улыкпана Жолдасова, дуэта Нурлан и Мурат, Галымжана Жолдасбай, группы Keshyou и Amre, а также Мархаба Саби.
Фестиваль, организованный в рамках проекта «Актау – культурная столица тюркского мира» культурно-досуговым комплексом имени Абая, состоится в эту пятницу, 14 марта, на набережной 15 микрорайона (амфитеатр).
Программа мероприятий:
1. Выставка народных ремесел.
Начало: 17:00 часов.
2. Театрализованное представление-концерт «Алтыбакан».
Начало: 18:00 часов.
3. Гала-концерт с участием звезд казахстанской эстрады
Начало: 19:00 часов.
Ранее жителям региона представили программу празднования Амал на Отпан-тау, а также Наурыза.
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