Дождались! Вдвое увеличилась мощность завода «Каспий» в Актау

Фото: ЦОК Мангистауской области

На опреснительном заводе «Каспий» полностью завершены работы по модернизации.

В целях обеспечения населения качественной питьевой водой мощность завода увеличена с 20 тысяч кубометров в сутки до 40 тысяч кубометров. В настоящее время производство работает в автоматизированной системе.

Помимо Актау завод обеспечивает водой Мунайлинский и Каракиянский районы. В дальнейшем планируется увеличить выдаваемый «Каспием» объем еще на 60 тысяч кубометров и далее довести до 100 тысяч кубометров», - сказал директор опреснительного завода ТОО «Каспий» Серик Гусман.

Напомним, увеличить мощности завода до конца года на заводе «Каспий» обещали еще в 2022 году. За строительством установки лично наблюдал бывший аким области Нурлан Ногаев. Тестовые испытания установок начались лишь в декабре 2024 года. Технический директор компании-подрядчика Сергей Микотин также рассказывал о ходе работ по расширению производственных мощностей завода «Каспий».