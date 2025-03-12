18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
488.53
531.91
5.68
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.03.2025, 11:47

Дождались! Вдвое увеличилась мощность завода «Каспий» в Актау

Общество 0 3 381 Наталья Вронская

Мощность опреснительного завода «Каспий» увеличилась вдвое, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Актауского городского акимата.

Фото: ЦОК Мангистауской области
Фото: ЦОК Мангистауской области

На опреснительном заводе «Каспий» полностью завершены работы по модернизации.

В целях обеспечения населения качественной питьевой водой мощность завода увеличена с 20 тысяч кубометров в сутки до 40 тысяч кубометров. В настоящее время производство работает в автоматизированной системе.

Помимо Актау завод обеспечивает водой Мунайлинский и Каракиянский районы. В дальнейшем планируется увеличить выдаваемый «Каспием» объем еще на 60 тысяч кубометров и далее довести до 100 тысяч кубометров», - сказал директор опреснительного завода ТОО «Каспий» Серик Гусман.

Напомним, увеличить мощности завода до конца года на заводе «Каспий» обещали еще в 2022 году. За строительством установки лично наблюдал бывший аким области Нурлан Ногаев. Тестовые испытания установок начались лишь в декабре 2024 года. Технический директор компании-подрядчика Сергей Микотин также рассказывал о ходе работ по расширению производственных мощностей завода «Каспий».

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Двойная порция лапши на наши уши... Как были перебои воды на верхних этажах ( 8 9 этаж) , так и осталось. Зин где вода ?
12.03.2025, 15:42
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Вот вам и ответ на обмеление Каспия.
12.03.2025, 09:10
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...