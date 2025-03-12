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12.03.2025, 13:12

Проложили трубы, разломали тротуар: жители Актау недовольны действиями застройщика

Общество 0 1 260 Наталья Вронская

Жители 2 микрорайона возмущены действиями владельца новостройки. Предприниматель, прокладывая трубы к своему дому, разломал часть тротуара, перекопал землю, однако не привел все это в первоначальный вид. В Актауском городском акимате рассказали корреспонденту Lada.kz о предпринимаемых действиях.

Фото: стоп-кадр из видео
Фото: стоп-кадр из видео

В редакцию обратились жители 2 микрорайона. Людей возмутило безответственное отношение застройщика к общему имуществу и местным жителям.

Застройщик данного ЖК благополучно проложил себе трубы от узла и до строящегося здания, тем самым сломав всю дорожку, все бордюры. Они не привели территорию в порядок, закопали как попало, и тротуар стоит, так и не сделанный. Вот, например, с коляской здесь проехать вообще невозможно. Уже и снег прошел, и закопали давно, территорию всю порушили, деревья поломали. Ухабы песка лежат. Все лежит в ужасном состоянии, - рассказывают люди.

В акимате города заявили, что о данной проблеме осведомлены и уже проводили разъяснительные работы с предпринимателем. По заверению чиновников, представитель застройщиков осведомлен о необходимости провести восстановительные работы и обязательно к ним приступит в ближайшее время.

Ранее жители 2 микрорайона жаловались на строительство летней площадки для кафе прямо под балконами их дома. Подробнее по ссылке.

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