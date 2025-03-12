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12.03.2025, 12:51

Жители Актау возмущены строительством летней площадки для кафе прямо под балконами их дома

Общество 0 6 530 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz обратились жильцы дома №73 во 2 микрорайоне с жалобой на строительство летней площадки для кафе. Они возмущены тем, что работы ведутся прямо под их балконами. По словам людей, возведение осуществляется на самовольно захваченной придомовой территории и без их согласия. В городской администрации прокомментировали ситуацию.

Фото жителей Актау
Фото жителей Актау

Жильцы дома №73 во 2 микрорайоне сообщили, что под их балконами ведётся строительство летней площадки для кафе без их согласия.

Они уже обратились с заявлением в управление государственного архитектурно-строительного контроля региона. Там им сообщили следующее:

Строительная деятельность в Республике Казахстан осуществляется в соответствие с нормами Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон) и государственными строительными нормативами. В ходе рассмотрения обращения проведен визуальный мониторинг объекта. По результатам проведенного мониторинга установлено, что в настоящее время на данном участке не ведутся какие-либо строительно-монтажные работы. В этой связи проведение проверки со стороны управления не представляется возможным. В случае несогласия с принятым решением вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Редакция Lada.kz обратилась за комментарием в Актауский городской акимат, где сообщили, что данный земельный участок предназначен для размещения и эксплуатации летней площадки.

Строительно-монтажные работы осуществляются в соответствии с требованиями статьи 68 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» и Правилами организации застройки и прохождения разрешительных процедур (приказ Минэкономики от 30.11.2015 года № 750). В соответствии с нормами вышеуказанных законодательных актов собственник земельного участка обязан получить архитектурно-планировочное задание (АПЗ) и согласовать эскизный проект. На сегодняшний день собственником участка не оформлены необходимые разрешительные документы, - заявили в городской администрации.

На вопрос корреспондента о необходимости согласования строительства с жителями дома в акимате Актау пояснили: если строительство затрагивает общее имущество, согласование требуется, если нет, то нет.

Без эскизного проекта пока невозможно определить, будет ли затронуто общее имущество жильцов дома, -заключили в акимате.

Это не первые подобного рода жалобы со стороны населения. Ранее жители Актау заинтересовались стройкой в 6А микрорайоне. Люди сообщали, что в этом месте появится мечеть, однако на тот момент власти не дали конкретного ответа по целевому назначению участка. Информацию о возведении религиозного объекта подтвердили, при этом заявив, что разрешительных документов по данному направлению пока нет. 

В январе 2025 года в редакцию Lada.kz обратились горожане, сообщившие о строительстве пирса на побережье в 4А микрорайоне. В городской администрации заявили, что на данном участке велись незаконные работы, которые уже приостановлены. Замакима Актау Бауыржан Есенов высказался о наказании за самовольное возведение пирса. 

Кроме того, в декабре 2024 года людей возмутили действия предпринимателя, строящего крупный павильон на автобусной остановке в 15 микрорайоне. При этом сам размер места ожидания общественного транспорта составляет лишь 10 процентов от общей площади участка. Бизнесмен прокомментировал данную ситуацию. По его словам, он вел переговоры с жильцами близлежащих домов, а также проводил общественные слушания, на которых стало ясно, что жильцы не против строительства. 

Тогда Абилкаир Байпаков, глава областного центра, на встрече с жителями города сообщил, что постановление о расширении территории автобусной остановки под торговую точку отменили.  

В начале года блогер из Актау Азамат Сарсенбаев в Instagram сообщил, что строительство объекта на автобусной остановке в 15 микрорайоне продолжается быстрыми темпами, несмотря на отмену постановления о расширении территории остановки. 

В настоящее время ведутся процедуры по возврату данного земельного участка в государственную собственность.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
Aqtau_2023, это сарказм, я надеюсь?
12.03.2025, 20:34
StarlightDragon
StarlightDragon
Там до утра будут пьяные посиделки всё лето. Знаем, жили так же на 2ом этаже
12.03.2025, 12:53
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Зависть у народа зашкаливает, наоборот же вид с окна будет приличный. Всегда убрано.
12.03.2025, 09:08
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