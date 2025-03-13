Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 13 марта

Информацию о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления 13 марта предоставили в ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы», передает Lada.kz .

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что 13 марта проведение планово-предупредительных работ в городе не предусмотрено, за исключением ликвидации аварийных ситуаций.

Водоснабжение

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 13 марта, не предоставили информацию о проведении аварийных ремонтных работ.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 17, 23 микрорайонах.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.