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13.03.2025, 14:36

Конфликт учителя со школьником: инцидент произошел не в Мангистау

Общество 0 2 254 Лиана Рязанцева

В социальных сетях появилось видео конфликта учителя и школьника. Пользователи предположили, что инцидент произошел в Мангистауской области. Однако в управлении образования региона опровергли данную информацию, передает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

Так, на видео был запечатлён конфликт между учителем и школьником. Педагог на повышенных тонах требует от ученика сесть, между ними возникает словесная перепалка. В ходе спора учитель касается подростка рукой, на что тот возмущённо просит не трогать его.

Пользователи соцсетей предположили, что инцидент произошел на территории Мангистауской области.

Редакция Lada.kz обратилась за комментарием в управление образования региона за разъяснениями по ситуации.

В ведомстве сообщили, что данное видео снято не в Мангистауской области. В каком именно регионе произошел конфликт, в управлении уточнить не смогли.

Напомним, подобный инцидент произошел в Актау в 2023 году. Поводом для конфликта стало появление школьника на занятиях в маске с изображением паука, которую он не захотел снимать. Когда педагог попытался вывести ученика из класса, тот оказал сопротивление. 

 

 

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